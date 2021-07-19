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Пропавший в Японии спортсмен из Уганды мог сойти с поезда в Нагое

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Jae C. Hong/AP

Камеры наружного наблюдения, установленные на железнодорожной станции японского города Нагоя, зафиксировали человека, который похож на пропавшего тяжелоатлета из сборной Уганды Джулиуса Секитолеко, сообщает Kyodo.

По информации источника, спортсмен, покинувший расположение национальной команды, мог сойти с поезда на этой станции в центральной части страны.

16 июля стало известно, что 20-летний спортсмен из Уганды мог купить билет на скоростной поезд «синкансэн» и уехать в сторону Нагои из города Идзумисана. Секитолеко оставил в номере записку, в которой написал, что не хочет возвращаться на родину и намерен остаться в Японии.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее американский легкоатлет высмеял антисекс-кровати, которые поставили в номера спортсменов в Токио.

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