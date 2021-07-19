Филимонов: реформы в футболе — шило на мыло, все должно решаться в детском футболе

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов поделился мнением о возможных реформах в российском футболе. Напомним, Российский футбольный союз недавно представил проект, в котором прописаны возможные изменения в системе отечественного футбола.

«Каких-то сверхожиданий у меня от чемпионата нет. Игра сборной оставила очень негативное впечатление. Но я не считаю это проблемой одной национальной команды. Она касается всего российского футбола. Наша игра на Евро показала очень глубокую проблему. Ее нужно решать не какими-то косметическими средствами. Надо глобально ремонтировать «здание» российского футбола, укреплять фундамент, начиная с детско-юношеского спорта.

Решать проблемы, которые мы имеем, надо было еще лет 10 назад. Не ждать каких-то неудач и поражений. Сейчас проиграли на чемпионате Европы — начали говорить про реформы. Да, на чемпионате мира сыграли удачно, но на этом все — глубины нет. Даже в домашних матчах не можем нормально сыграть с бельгийцами или еле-еле обыгрываем финнов. Только через структурные изменения мы перейдем к уровню футбола, который соответствует топ-лигам. Туда надо стремиться, а не к новому тренеру.

Швейцарская система? Это шило на мыло. Все должно решаться на уровне детско-юношеского футбола. Пока у нас не будет глобальных изменений в этой области, все эти швейцарские системы работать не будут. Они дадут косметический эффект, а трещины под штукатуркой как были, так и останутся», — цитирует Филимонова «РБ Спорт».

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин раскритиковал проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского Футбольного союза (РФС) и компании Hypercube.