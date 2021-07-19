Экс-игрок сборной ФРГ — о поражении Англии в финале Евро: вы заслужили эту душевную травму

Экс-защитник и капитан сборной ФРГ Лотар Маттеус поделился мыслями о поражении англичан от итальянцев в финальном матче чемпионата Европы — 2020. Немец считает, что Англия заслужила этот проигрыш из-за неспортивного поведения.

«Английские фанаты враждебно отнеслись к маленькой девочке в футболке немецкой сборной во время нашего матча против них в 1/8 финала. Они освистывали гимны стран-соперниц, а вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель был ослеплен лазером во время пенальти, который заработал Рахим Стерлинг своим «нырком».

Добавьте к этому расовую ненависть по отношению к своим же игрокам после финального поединка. Дорогие англичане, это было неспортивное поведение, которое ранее никогда не встречалось с вашей стороны ранее, и которое мы больше не хотим видеть.

Извините, но вы заслужили эту душевную травму», — цитирует Маттеуса Bild.

Напомним, финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Этот финал стал первым для англичан на европейских первенствах. Итальянцы выиграли Евро уже во второй раз в своей истории.

Ранее футболисты сборной Англии выразили недовольство по поводу массовых беспорядков, из-за которых пострадали их семьи.