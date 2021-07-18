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Голкипер «Зенита» объяснил причину поражения «Локомотива» в матче за Суперкубок

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча за Суперкубок России против московского «Локомотива», передает «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые победили со счетом 3:0.

«Взять трофей оказалось непросто в том плане, что было очень душно. В перерыве даже голова немного плыла. А так, по игре, мне кажется, мы были сильнее. «Локомотив» смотрелся неплохо, просто индивидуальные ошибки сыграли с ним злую шутку», — сказал Кержаков.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

«Зенит» стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю лишь московскому ЦСКА (7).

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги матча за Суперкубок России, в котором «железнодорожники» уступили петербургскому «Зениту» со счетом 0:3.

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