Осинькин заявил, что реформа РПЛ для маленьких стран — Дании, Бельгии, но не для нас

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин раскритиковал проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского Футбольного союза (РФС) и компании Hypercube.

«На такую систему перешли маленькие страны – Бельгия, Дания, Швейцария. Она не для такой большой страны, как наша. В Сербии тоже идет уменьшение лиги, но у нас очень большая страна, количественно футболистов больше.

Очень важно, чтобы футбол развивался на периферии. Даже на детском уровне такие футболисты, как Мухин, Захарян, уезжают в московские клубы. С этой системой «Зенит», «Спартак», ЦСКА могут не приехать в Самару или Уфу. А болельщиков в регионах мы тоже должны уважать, если хотим привлекать людей на трибуны», – цитирует специалиста Metaratings.

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил возможные реформы в Российской премьер-лиге (РПЛ).