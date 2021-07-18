Двух человек застрелили возле стадиона во время матча MLB

Матч Главной лиги бейсбола (MLB) между «Вашингтон Нэшионалс» и «Сан-Диего Падрес» был прерван из-за стрельбы возле стадиона столичной команды, информирует Twitter Washington Nationals.

Игра была остановлена во время шестого иннинга. По информации имеющейся у полиции, во время стрельбы возле стадиона погибли два человека, еще двое были ранены. Часть болельщиков, пришедших на матч, выбежали с арены после звуков выстрелов.

Ранее питчера клуба MLB «Лос-Анджелес Доджерс» Тревора Бауэра обвинили в насилии.

Правоохранительные органы калифорнийского города Пасадена проводят расследования после заявления женщины, имя которой не называется. По ее словам, бейсболист с помощью силы вступил с ней в сексуальный контакт. Сам Бауэр отвергает все обвинения.