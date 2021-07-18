Игрок сборной Италии опубликовал фото с водкой «Калашников»

Итальянский форвард Марио Балотелли опубликовал пост в Instagram. На снимке футболист держит в руках бутылку водки, выполненную в форме автомата Калашникова, сообщает Telesport.

30-летний игрок продолжит карьеру в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он заключил 3-летний контракт. Итальянец покинул свой предыдущий клуб «Монцу» по окончанию минувшего сезона. За это клуб Балотелли в Серии Б забил 6 голов в 14 матчах.

Игрок перестал вызываться в национальную сборную Италии в 2018 году.

Ранее форвард выступал за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», Ниццу», «Брешиа».

По данным сайта https:Тransfermarkt.ru трасферная стоимость форварда составляет €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли высказался на счет проведения акций движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы — 2020.