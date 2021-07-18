Боярский заявил, что «Зенит» — это гегемон российского футбола

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал разгромную победу петербургского «Зенита» над столичным «Локомотивом» в Суперкубке России (3:0).

«Играли в одни ворота. Забивали очень неожиданные и странные голы. Расклад команды на первый тайм был очень хорошо продуман Семаком. «Зенит» — это гегемон российского футбола. Равных команд «Зениту» сейчас не видно. Сине-бело-голубые — самый главный фаворит на чемпионство в этом году», — цитирует артиста «СЭ».

Напомним, в первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался после поражения красно-синих от петербургского «Зенита» в Суперкубке России.