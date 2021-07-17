Мостовой: игроки «Зенита» были реще, чем заторможенные и вялые футболисты «Локомотива»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал за счет чего петербургский «Зенит» переиграл столичный «Локомотив» в Суперкубке России.

«Результат матча не отражает то, что мы увидели на поле. «Железнодорожники» по многим моментам не уступали «Зениту» и не должен был проигрывать со счетом 0:3.

Красно-зеленые проиграли из-за своих грубых ошибок. Я бы не сказал, что «Зенит» их переигрывал, особенно в первом тайме — там в принципе равная игра была. Сразу обратил внимание на то, что многие игроки «Зенита» превосходили в резкости футболистов московского клуба, которые были какие-то медленные и заторможенные», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, в первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее Юрий Семин заявил, что его разочаровала игра «Локомотива» в матче против «Зенита» в Суперкубке России.