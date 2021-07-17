«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными обладателями трофея. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб с берегов Невы сыграет против подмосковных «Химок». Встреча состоится 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. Подопечные Марко Николича встретятся с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 24 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Футбол. Суперкубок России

«Зенит» — «Локомотив» — 3:0

Голы: 1:0 — Кузяев, 27, 2:0 — Азмун, 57; 3:0 — Ерохин, 83.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» не хватает денег.