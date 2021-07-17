Кавазашвили назвал идею Аршавина об объединении РПЛ с чемпионатами стран СНГ пиаром

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с инициативой повысить привлекательность Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет объединения с чемпионатами Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. По его мнению, в таком турнире должно выступать 12 российских команд и по два представителя этих стран. Прославленный советский футболист, бывший вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал правильной задумку, но при этом заявил, что с подобной инициативой должен выступать Российский футбольный союз (РФС), а действия Аршавина — лишь пиар. Также знаменитый голкипер убежден, что предложенный Аршавиным формат не выдерживает критики.

«В таком формате переговоры с этими странами зайдут в тупик. У них свои чемпионаты. И если они по две команды будут делегировать, что делать остальным? У них и так чемпионаты не очень восторженные. Не скажу, что там много первоклассных команд и развитие национального футбола находится на высоком уровне. После развала СССР у бывших союзных республик было не очень много классных команд.

Возникает много вопросов. Когда Валерий Газзаев предлагал объединить наш чемпионат с украинским, тоже были разговоры, потому что там тогда было больше хороших команд, чем у нас. То, что предлагает Аршавин, я понимаю: он, как профессионал, хочет, чтобы в объединенном чемпионате были достойные друг друга команды. Но нужно, чтобы не страдали национальные чемпионаты.

Если от России будет 12 команд, а из других стран — по две, это же ущемление, самая настоящая дискриминация! Кроме того, по какому принципу у нас будут отбираться эти 12 команд? Аршавин мог предложить, чтобы они определялись по занятым местам с первого по 12-е. Но тогда давайте рассуждать по-другому. Посмотрите, какие у нас сегодня ведущие клубы выступают? «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». И мы уже подошли к черте, после которой начинаются сомнения насчет участия остальных команд. Как набрать 12, когда я перечислил только шесть? Вопросов очень много», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

С точки зрения специалиста, изменений требует не формат РПЛ, а вся система подготовки футболистов в нашей стране. И совместно принимать подобные решения должны профессионалы — ветераны, которые являются компетентными в таких вопросах.

«Конечно, было бы очень здорово, чтобы не Аршавин выступал, или Кавазашвили, Петров, Иванов. Твою же мать, неужели не может могучий Российский футбольный союз призвать профессионалов и специалистов в течение двух месяцев предложить свой вариант усиления чемпионата России с целью повышения качества подготовки футболистов или за счет объединения с другими странами? Надо же что-то предпринять, а то мы сидим в скорлупе, «горим», на международных турнирах, народ в шоке. А потом проходит несколько месяцев, и все забывается, наступаем на те же грабли. Надо менять систему управления и подготовки футболистов для комплектования наших сборных команд.

Аршавин молодец, что высказался. Но это обычный необоснованный пиар. Пусть соберутся ветераны – пожилого возраста и молодые, которые уже не выступают, но хотят внести свой вклад в развитие российского футбола. Поговорят между собой. Из-за пандемии всех рассадили по норам, все бояться встретиться — ну давайте соберемся в намордниках и с перчатками, и все обсудим», — заключил Анзор Кавазашвили.

Ранее Аршавин ответил на вопрос о том, как можно зарабатывать на РПЛ и сделать ее более привлекательной.