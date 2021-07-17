Судья Карасев заявил, что ему сложнее работать на топ-матче РПЛ, чем на Евро

Российский арбитр Сергей Карасев сравнил работу на чемпионате Европы и на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На Евро комфортнее тем, что это масштабный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать РПЛ с чемпионатом Италии, а Испанию — с Англией. В каждом чемпионате есть своя специфика. Все лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире.

Если на матче «Спартак» — «Зенит» произойдет странная ситуация и не спасет VAR — страшно представить, какими последствиями это может обернуться для судьи. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче РПЛ», — цитирует арбитра «Чемпионат.com».

Карасев начал чемпионат Европы - 2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос, рассчитывал ли он получить назначение на финальный матч чемпионата Европы — 2020.