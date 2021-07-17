Колосков об отказе Черчесова от неустойки: вспомните, сколько забрал с собой Капелло

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Станислава Черчесова отказаться от выплаты компенсации в размере после ухода с поста главного тренера национальной команды.

«Это достойный поступок. Он поступил как настоящий мужчина. А вы вспомните, сколько забрал с собой Капелло после ухода из сборной России? 15 млн евро! За три года. Тут же Черчесов понял, что результата не было. О какой неустойке можно говорить? Он все правильно поступил», — цитирует Колоскова «СЭ».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил информацию о том, что Станислав Черчесов отказался от неустойки после увольнения с поста главного тренера национальной команды.