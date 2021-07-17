Арбитр Карасев рассказал, надеялся ли он отсудить финал Евро

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о том, что рассчитывал ли он получить назначение на финальный матч чемпионата Европы — 2020.

«Мы очень хотели судить дальше, но назначение на 1/4 или 1/2 финала даже в роли резервного арбитра – уже невероятный успех. Надежды на финал? Никаких. На чемпионате было как минимум трое возрастных и опытных арбитров. Достойных получить назначение на финал.

«За два дня до полуфинального матча Италия — Испания к мне подошел председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти и пояснил, что один из моих помощников должен лететь домой. Это означало, что бригада больше не будет работать на турнире», — приводит слова судьи «Чемпионат.com».

Карасев начал турнир в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее Сергей Карасев рассказал, почему не вставал на колено в рамках акции Black Lives Matter (BLM) перед матчами Лиги чемпионов и чемпионата Европы — 2020.