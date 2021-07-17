РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранным тренером

Российский футбольный союз (РФС) близок к подписанию контракта со статусным зарубежным тренером, который возглавит сборную России, сообщает Eurostavka.

Переговоры вышли на завершающую стадию, решения стоит ожидать в течении трех-четырех дней.

Также отмечается, что бывший наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев остается одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды, но не является основным вариантом.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев 16 июля вылетел в Москву на встречу с руководством РФС.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.