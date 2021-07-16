Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России

Экс-игрок московского ЦСКА Сергей Игнашевич может стать помощником Курбана Бердыева в сборной России, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бердыев является одним из главных претендентов на пост наставника национальной команды.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

1 сентября Россия сыграет против Хорватии в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Бердыев летит в Москву на встречу с руководством Российского футбольного союза (РФС).