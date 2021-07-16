На исполкоме РФС Федун предложил кандидатуру Тедеско в качестве тренера сборной

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил на исполкоме Российской футбольного союза (РФС) кандидатуру экс-тренера красно-белых Доменико Доменико в качестве главного тренера сборной России, передает РБК.

«Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Мне показалось, что такой вариант не будет принят», — сказал Федун.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Согласно данным источника, это решение было принято им совместно с руководством Российского футбольного союза.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее Федун рассказал о вручении игрокам «Спартака» серебряных медалей.