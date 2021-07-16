Трефилов — о Черчесове: «дохлого льва» каждый может пнуть

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу, передает «Чемпионат.com».

«Все накинулись на Черчесова, но «дохлого льва» каждый может пнуть. Мне его жалко. Нам нужно посмотреть, чему мы учим детей? Почему от наших футболистов после длинных передач мяч как от стены отскакивает, а иностранные мягко на ногу принимают? Значит, они этому учились, а наши – нет», — сказал Трефилов.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о будущем наставнике национальной команды после отставки Станислава Черчесова.