Стало известно имя лучшего игрока РПЛ прошлого сезона по версии Черчесова

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21, передает Sport24.

Напомним, 15 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил символическую сборную по итогам прошлого чемпионата. В организации лучшим футболистом признали Сердара Азмуна.

В чемпионате России Дзюба забил 20 мячей и отдал шесть передач, а сине-бело-голубые выиграли турнир.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Дзюба в голосовании по определению лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/21 назвал лучшим не зенитовца Сергея Семака, а наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.