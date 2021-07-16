Судья Карасев рассказал, почему не встает на колено перед матчами

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему не вставал на колено в рамках акции Black Lives Matter (BLM) перед матчами Лиги чемпионов и чемпионата Европы — 2020.

«Никто мне на Евро не намекал, что стоит принять участие в акции BLM и встать на колено. Это дело добровольное. Почему я не вставал перед встречей Лиги чемпионов? Потому что я и так уважаю всех людей – независимо от национальности», – цитирует арбитра «Чемпионат.com».

Напомним, Карасев не встал на колено в рамках акции солидарности с борьбой против расизма и дискриминации перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21, в котором сыграли английский «Манчестер Сити» и менхенгладбахская «Боруссия».

Арбитр начал Евро-2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее Сергей Карасев рассказал о самом сложном для себя моменте на чемпионате Европы — 2020.