Федор Емельяненко заявил, что ему горько из-за плохих отношений с братом Александром

Боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко рассказал о том, как переживает из-за плохих отношений с братом Александром Емельяненко.

«Конечно, мне неприятно то, что происходит. В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько. Я надеюсь, что возможно в будущем Господь управит, изменится эта ситуация, изменятся эти отношения. Но на сегодняшний день я даже не вижу, как это может случиться», — приводит слова спортсмена ТАСС.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что в сборной России по футболу есть игроки, которые пьянствуют и курят.