Марез назвал лучший футбольный клуб в мире

Алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез рассказал, какой клуб считает лучшим в мире, а также порассуждал о расизме в футболе.

«Что, если я захочу чего-то лучшего, чем «Манчестер Сити»? Я не вижу клуба лучше этого. Попробовать другой чемпионат? Нет. Я очень люблю Англию, а футбол здесь прекрасен. Я не хочу уезжать. У меня есть ещё цели, которые предстоит выполнить здесь.

Очень лестно видеть, что Гвардиола хочет вас. Конечно, процесс адаптации давался нелегко, но на сегодня наши отношения с Хосепом прекрасны.

Расизм в футболе? Я считаю, что власти должны принять еще больше мер и санкций. Они должны быть более радикальными, чтобы эти люди перестали делать эти вещи. В противном случае всё это будет продолжаться. Конечно, всегда найдутся два или три идиота, которые несмотря ни на что будут что-то выкрикивать», — цитирует Мареза Goal.com.

Ранее президент чемпионата Испании Хавьер Тебас поддержал некоторые идеи европейской Суперлиги.