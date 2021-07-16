«Зенит» — лидер РПЛ по потраченным средствам на агентов

Российский футбольный союз (РФС) показал отчетность, в которой показан объем средств, потраченных клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) на футбольных агентов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На первом месте расположился петербургский «Зенит», который по итогам сезона-2020/21 потратил на агентов 652 млн рублей (в сезоне-2019/20 – 649,1 млн). На втором месте — «Локомотив», который потратил 500,4 млн (63,2 млн в прошлом году). Казанский «Рубин» выделил на агентов 372,7 млн рублей (203,3 млн), «Динамо» – 362,5 млн (160,5 млн), «Спартак» потратил 349,8 млн (852,8 млн).

ЦСКА потратил на агентов 270 млн (было 188,2 млн), а «Ростов» — 101,5 млн (205,1 млн).

«Краснодар» сократил расходы с 257,3 млн до 98,5 млн, а «Ахмат» – увеличил с 7,2 млн до 33,5 млн.

«Сочи», «Химки», «Урал», «Уфа» и «Арсенал» не выделяли средства на агентов.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет о выделенных средствах на развитие молодежного футбола клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).