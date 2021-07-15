Газзаев заявил, что сборную России должен тренировать патриот

Бывший футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил против назначения иностранного специалиста на пост наставника сборной России.

«Сборную должен тренировать российский специалист, патриот своей страны. С удивлением слушаю теоретиков, которые лоббируют кандидатуры иностранцев на пост в сборной России. Разве тренер-легионер когда-нибудь станет патриотом нашей страны? Нет, он приедет просто зарабатывать деньги», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

С 2016 года главным тренером сборной России был Станислав Черчесов. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в России нет тренеров сильнее Черчесова.