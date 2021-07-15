Отстраненная за допинг Андрусенко заявила, что никогда не нарушала антидопинговые правила

Призер чемпионатов мира российская пловчиха Вероника Андрусенко заявила, что была шокирована информацией о своем отстранении за нарушение антидопинговых правил.

«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Играм и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», — цитирует спортсменку РИА «Новости».

14 июля организация объявила на официальном сайте об отстранении Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Российские пловцы были заявлены для участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Андрусенко вошла в состав сборной на эстафету 4х200 м вольным стилем, а Кудашев попал в заявку на 200 м баттерфляем.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил надежду, что отстраненные за нарушение антидопинговых правил пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко смогут принять участие в Олимпийских играх — 2020.