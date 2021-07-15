ФБР обвинили в халатности при расследовании дела физиотерапевта-педофила из сборной США

В США опубликован отчет, в котором указано, что отделение Федерального бюро расследований в Индианаполисе допустило многочисленные нарушения при расследовании дела Ларри Нассара, физиотерапевта-педофила из национальной сборной по спортивной гимнастике, информирует «СЭ».

Инспекторы установили, что сотрудники ФБР не отнеслись к заявлениям гимнасток «с предельной серьезностью и безотлагательностью, которых заслуживали эти проблемы».

Они проявили халатность при опросе заявителей. А один из следователей по имени Джей Эбботт вместо того, чтобы потребовать немедленного задержания Нассара, занимался тем, что, пользуясь возможностью общения со спортивными чиновниками, просился на работу в Олимпийский комитет США. Эбботт лгал инспекторам во время проведения проверки, а в итоге уволился из ФБР.

«Действия и бездействие определенных сотрудников ФБР, описанные в отчете, непростительны и дискредитируют эту организацию», — говорится в заявлении агентства, проводившего проверку.

Нассар был приговорен к 60 годам тюрьмы в июле 2017 года после признания себя виновным в хранении детской порнографии. 24 января 2018 года Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы штата Мичиган после признания себя виновным по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. 5 февраля 2018 года он был приговорен к дополнительным 125 годам тюремного заключения после признания себя виновным еще по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии.

Ранее сообщалось, что глава Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг временно покинул пост из-за расследований по делу о сексуальных домогательствах.