Отстраненные российские пловцы остаются в заявке на Игры в Токио

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев сохранили места в предварительном старт-листе на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (ФИНА).

14 июля организация объявила на официальном сайте об отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Российские пловцы были заявлены для участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Андрусенко вошла в состав сборной на эстафету 4х200 м вольным стилем, а Кудашев попал в заявку на 200 м баттерфляем.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о ситуации с временным отстранением российских пловцов.