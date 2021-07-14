В ЦСКА рассказали о причинах увольнения Никитина

Президент московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о причинах отставки Игоря Никитина с поста главного тренера команды.

«Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвященное прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина – результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», — цитирует Есмантовича РИА «Новости».

Никитин возглавил столичный клуб в 2017 году. Под его руководством красно-синие в 2019-м впервые завоевали Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне красно-синие дошли до финала плей-офф НХЛ, где уступили омскому «Авангарду» со счетом 2-4. В июне 2020 года специалист подписал трехлетний контракт с армейцами.

14 июля ЦСКА объявил о назначении Сергея Федорова на пост главного тренера команды. С 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба.

Ранее Есмантович объяснил назначение Федорова на пост наставника команды.