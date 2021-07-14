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Глушаков назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020

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РИА Новости

Полузащитник подмосковного клуба «Химки» Денис Глушаков поделился мыслями о причинах неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020. Футболист считает, что стагнация российского футбола началась давно. По мнению Глушакова, раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, молодежь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт.

«Все зациклились на том, что молодежь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия. С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках? В Лиге наций сборная себя не проявила, про чемпионат Европы я уже сказал.

Просто в нашем футболе многовато искусственных вещей. Надо сесть и подумать, куда двигаться дальше. Возможно, нужно больше внимания уделять детским тренерам, поднять им зарплату. И еще — убрать коррупцию в футболе, возможно, каких-то агентов, которые только вредят. Ну я же вам факты привожу. Наша сборная в прошлом году с Молдавией вничью сыграла в контрольном матче... Это же о чем-то говорит? Так что к такому результату на чемпионате Европы мы шли планомерно от игры к игре», — передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что качественные игроки выпускаются из региональных футбольных школ, а мегаполисы перестали давать стране квалифицированных футболистов.

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