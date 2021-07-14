Ракицкий: сборная Украины сильнее России, и это еще я не играю

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий порассуждал на тему сравнения сборных России и Украины.

«Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на чемпионате мира искали подвох. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю. Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную!» — передает слова Ракицкого «Чемпионат».

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. Украинская команда сумела пробиться в четвертьфинал европейского первенства, где проиграла сборной Англии (0:4). Этот результат стал лучшим в футбольной истории Украины.

Ранее Ярослав Ракицкий высказался о критике в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы после выступления на чемпионате Европы — 2020.