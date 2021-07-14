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Украинец Ракицкий: Дзюба всегда виноват, забил – виноват, не забил – тоже плохой

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Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о критике в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы после выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артему жить и бегать. И как Черчесову тренировать. Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях. Артем сейчас в нормальном состоянии и настроении. Бегает получше некоторых молодых. Получится ли у него побить рекорд Кержакова по количеству голов за сборную? Конечно побьет. При новом тренере, без тренера – побьет!» – передает слова Ракицкого «Чемпионат».

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе на Евро-2020. Артем Дзюба на турнире сумел отличиться одним голом.

Ранее первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Василий Власов попросит главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова включить Владимира Жириновского в тренерский штаб сборной России по футболу.

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