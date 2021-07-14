Макгрегор выложил фото Порье с дочерью, подписав его оскорбительным словом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор продолжил в своем Twitter угрожать Дастину Порье.

«Я грязный чувак, обещаю тебе. Я опасен», — написал Макгрегор.

Затем Макгрегор выложил совместное фото Порье с дочерью, подписав его словом «gonezo», которое обозначает человека, лишившегося силы и разума от употребления алкоголя и сигарет. Потом ирландец удалил посты.

Третий поединок между Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». Бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Конор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось о том, что Макгрегор отстранен от боев до 7 января 2022 года по медицинским показаниям.