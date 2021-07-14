Жириновского предложили включить в тренерский штаб сборной России

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Василий Власов попросит главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова включить Владимира Жириновского в тренерский штаб сборной России по футболу, передает РИА «Новости».

«Многолетний опыт, страсть к футболу и понимание того, какой игры ждут болельщики, смогут привести сборную к ожидаемому результату. Как по-настоящему увлеченный человек, Жириновский готов тренировать сборную на общественных началах», — сказал Власов.

На Евро-2020 команда Станислава Черчесова не смогла выйти из группы, расположившись на последней строчке группы B. 8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта со специалистом. Под руководством Черчесова сборная вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. Российские футболисты в матч 1/4 проиграли хорватам в серии пенальти.

Ранее сообщалось о том, что Черчесов обратился к болельщикам сборной России.