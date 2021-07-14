Футболистка-лесбиянка подвергла критике УЕФА

Футболистка лондонского «Челси» Магдалена Эрикссон, которая является лесбиянкой, подвергла критике Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за запрет использовать радужный флаг на матчах Евро-2020, передает The Athletic.

«Означает ли это, что моя жизнь стоит меньше, чем чья-то еще? Общество не всегда движется вперед и делает новые шаги. Тем не менее, по сей день в 2021 году в мире не принято любить того человека, которого я люблю», — сказала Эрикссон.

Также Эрикссон выразила надежду, что однажды футбол станет средой, в которой футболист-мужчина будет чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы выйти и сказать миру, что он гей.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, были перенесены в Севилью.

Ранее детская машинка в цветах ЛГБТК+ доставила мяч на поле перед финалом Евро-2020.