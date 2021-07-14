Экс-президент «Спартака» назвал клуб, который надо исключить из РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что футбольного клуба «Нижний Новгород», который в сезоне-2021/22 должен дебютировать в Российской премьер-лиге (РПЛ), имеет финансовые проблемы, передает «Чемпионат.com».

«Новый сезон ещё не стартовал, так что не большая проблема — просто не допустить «Нижний Новгород» к чемпионату и до свидания. Мне странно, что такое происходит у нас в лиге в который раз», — сказал Червиченко.

Также он отметил, что один человек или несколько, но тот, кто является ответственным за это, снова допустил такую ситуацию, должен покинуть свою должность и искать новую работу.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что «Нижний Новгород», который получил право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22, ищет финансирование.