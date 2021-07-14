В Лиге чемпионов произошло историческое событие

Румынский клуб ЧФР вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей боснийский «Борац».

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Румынии, которая играла дома. Во втором поединке боснийцы одержали победу (2:0). Если бы УЕФА 24 июня не отменил правило выездного гола в еврокубках, то дальше прошла бы команда из Боснии и Герцеговины. По новому регламенту матч перешел в овертайм, в котором ЧФР одержал победу.

ЧФР стал первым клубом, которому выйти в следующий раунд помогла отмена правила выездного гола.

Согласно новым правилам, в случае равенства мячей в двухматчевом противостоянии назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, а также, в случае необходимости, серия пенальти. Новый регламент вступил в силу с сезона-2021/22.

Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».

Ранее известный футболист и тренер, наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран приветствовал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой.