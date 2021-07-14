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Колосков рассказал, в каком случае реформа РПЛ принесет пользу

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РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о проекте реформы Российской премьер-лиги (РПЛ), передает RT.

«На первый взгляд, идея кажется здравой. Реформа как раз направлена на то, чтобы убрать проходные матчи и увеличить количество топовых. Но я считаю, что ни одна реформа не принесет пользы, пока мы не начнем тренироваться по-современному», — сказал Колосков.

Планируется, что на первом этапе розыгрыша 16 клубов РПЛ будут играть 24 тура. Будут сформированы четыре корзины, в каждую из которых войдут четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза. Из других корзин пропускаются матчи с одним соперником дома и на выезде (выбирать такую команду случайным образом будет компьютер). После первого этапа очки будут делиться пополам, что поспособствует обострению борьбы.

Ранее член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал, какие решения могут упростить масштабный переход чемпионата страны на швейцарскую систему.

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