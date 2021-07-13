Уткин ответил Черданцеву: дурачок, хедлайнер госканала

Блогер, спортивный журналист и бывший комментатор Василий Уткин жестко отреагировал на слова ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева о победе сборной Италии на Евро-2020. Телеведущий заявил, что Манчини — талантище, так как под его руководством сборная Италии выиграла у Бельгии, Испании Англии, имея в составе игроков «Торино», Сассуоло» и «Аталанты», а также потеряв по ходу турнира двух основных крайних защитников.

«Вот я ж говорил – человека волнуют вопросы статуса, никак не качества. Вот простейшее применение. Он даже не подумал, что в финале игрокам «Сассуоло» и «Торино» противостояли вообще-то игроки «Лидса», «Вест Хэма» и «Эвертона» – три основные несменяемые позиции в сборной Англии. Ну, если это существенно. ####### (тупица), дурачок, хедлайнер госканала... Ну, и вообще, конечно, дико интересно, что итог драматичного турнира человек, работающий на компанию-бродкастера, выводит из данных, которые содержались в заявочных списках команд. Как будто это решилось загодя, как будто всех этих игр и драм не было. Изящно, согласитесь», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что футболиста футбольного клуба «Зенит» провели разминку под гимн Италии.