Траньков: после критики от Дзюбы тренеры обречены на успех, пусть скажет что-то про Семака

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков прокомментировал высказывания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес экс-наставников петербургской команды Унаи Эмери и Роберто Манчини. Напомним, три года назад Манчини покинул «Зенит», не сработавшись с Артемом Дзюбой, который сказал в адрес итальянца: «Вообще не тренер. Бизнесмен, дипломат — возможно». В 2012 году Дзюба, будучи игроком «Спартака», отказался комментировать поражение от московского «Динамо», сказав: «Пусть говорит наш тренеришка».

«Это высказывание показывает человеческие качества Дзюбы. Думаю, про тренеров вообще не стоит как-то высказываться — ни про нынешних, ни про бывших. У Артема это ведь уже не первая история. После его прошлой критики один человек четыре раза выиграл Лигу Европы.

Есть уже тенденция, что после не самых лестных слов от Дзюбы тренеры обречены на успех. Пусть он скажет что-то похожее про Семака, «Зенит» снова выиграет чемпионство и пройдет в плей-офф Лиги чемпионов. Если это работает, то почему нет?» — передает слова Транькова Sport24.

Напомним, Унаи Эмери четыре раза выиграл Лигу Европы с разными командами, а Роберто Манчини привел сборную Италии к золотым медалям Евро-2020.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский призвал Дзюбу извиниться перед Манчини.