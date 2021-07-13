Бывший генсек РФС призвал уволить руководство Российской премьер-лиги

Автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что реформа российского футбола по швейцарской системе будет проходить «успешнее» в случае увольнения действующего главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина.

«К сожалению, на протяжении последних лет в российском футболе не было динамики, и в мысли наблюдалась одна инертность. А вот подобного рода реформы демонстрируют, что все-таки вектор размышлений направлен на то, чтобы какие-то изменения произошли.

Важно, чтобы эти реформы проводили новые люди. К сожалению, у нас сейчас нет критической массы агентов перемен. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев может стать одним из таких людей. Я очень рад за него, считаю Алаева одним из самых перспективных наших менеджеров — уже поколения next.

Надо еще поменять руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина и компании. Тогда эти реформы пойдут успешнее», — считает Воробьев.

Ранее бывший генсек РФС объяснил, в чем плюсы нового формата чемпионата России.