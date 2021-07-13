Боярский призвал Дзюбу извиниться перед главным тренером сборной Италии

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вспомнил слова нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который возглавлял петербургскую команду в сезоне 2017/18. Напомним, три года назад Манчини покинул «Зенит», не сработавшись с Артемом Дзюбой, который сказал в адрес итальянца: «Вообще не тренер». Напомним, сборная Италии стала чемпионом Евро-2020 под руководством Роберто Манчини. В финале итальянцы в серии пенальти обыграли Англию (1:1, 3:2 пен.).

«На месте Дзюбы я бы извинился перед Манчини за такие слова. Но здесь вопрос к характеру Артема: думаю, он никогда этого не сделает. Однако я не советчик Дзюбе, он сам должен принять решение. Конечно, по-человечески было бы правильно извиниться перед чемпионом Европы, которого ты не считал за тренера», — передает слова Боярского Sport24.

В сезоне-2017/18 Манчини возглавлял «Зенит» и занял с ним лишь 5-е место в РПЛ. Тогда подопечные итальянского тренера набрали 53 очка, отстав от чемпионского «Локомотива» на семь очков.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении футбольной ассоциации Англии.