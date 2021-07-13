Долги «Нижнего Новгорода» перед футболистами составляют 120 миллионов рублей

Футбольный клуб «Нижний Новгород» имеет долговые обязательства перед своими футболистами за сезон 2020/21. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Перед игроками есть задолженность. Суммарно игрокам должны 120 млн рублей зарплаты за прошлый сезон», — сказал источник.

За 10 дней до начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) у «Нижнего Новгорода» нет генерального спонсора. Область выделит клубу не больше 300 миллионов рублей. По мнению представителей самого клуба, для участия в российском первенстве необходимо иметь минимум один миллиард рублей.

По итогам сезона ФНЛ 2020/21 «Нижний Новгород» занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. В РПЛ команда попала благодаря недопуску «Оренбурга» в премьер-лигу.

Ранее стало известно, что трех африканских футболистов осудили за незаконный переход российской границы.