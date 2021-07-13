Уткин заявил, что Дзюба прав в своей характеристике Манчини

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал слова форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о тренере национальной команды Италии Роберто Манчини.

«Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В «Зените» итальянец работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в «Зените». Вот тогда изучу аргументы, пораскину оставшимися в рабочем состоянии мозгами…

Но Дзюба знает Манчини по совместной работе. В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира. Это не требует комментария. Это ровно того же уровня факт, что сейчас Бобби Манчини выбрал Спинаццолу на левый край. Кого-то выбрал, кого-то не выбрал.

Дзюба прав в своей характеристике Манчини. Его правота — в том, что тренер в нем, игроке, не разобрался — подтверждена результатом на чемпионате мира ровно в том же сезоне, когда Бобби от него отказался.

А вот кем Манчини стал спустя три года… Это другое чудо. Как оно отменяет, что в «Зените» он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчеркивает», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Также Уткин выразил мнение, что Дзюба пригодился бы Манчини в сборной Италии.

«Игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог, у него такого не было. Иммобиле и Белотти, как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбентием», — написал Уткин.

Манчини возглавлял команду из Санкт-Петербурга с июня 2017 по май 2018 года. После его ухода Дзюба заявил, что Манчини не является тренером.

Под руководством Манчини сборная Италии впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «скуадра адзурры» — 3:2

Ранее Вячеслав Малафеев прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы о тренере национальной команды Италии Роберто Манчини.