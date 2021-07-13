Малафеев о словах Дзюбы в адрес Манчини: Артем «хорошо» разбирается в людях

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы о тренере национальной команды Италии Роберто Манчини.

«Артем Дзюба обладает уникальной способностью — он не только умеет «грамотно» оценивать профессиональные качества специалистов, но и «хорошо» разбирается в людях», — приводит слова Малафеева «СЭ».

Манчини возглавлял команду из Санкт-Петербурга с июня 2017 по май 2018 года. После его ухода Дзюба заявил, что Манчини не является тренером.

Под руководством Манчини сборная Италии впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «скуадра адзурры» — 3:2

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Артем Дзюба никогда не извинится перед Роберто Манчини.