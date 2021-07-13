Итальянский фигурист назвал самый жуткий момент в финале Евро-2020

Итальянский фигурист, участник чемпионатов Европы и мира, трехкратный чемпион своей страны Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о победе своей футбольной сборной над Англией в финале Евро-2020.

«Я был очень счастлив, потому что мы — все итальянцы — надеялись и верили, что дойдем до этой цели. Мы смотрели матч вместе с моими друзьями — правда, к сожалению, не в Италии, а во Франции. Сейчас я нахожусь на сборах с французским хореографом Бенуа Ришо, которые называются «Peak Ice Camp».

И здесь все здорово, но именно смотреть футбол отсюда мне было немного грустно, потому что в тот момент в Италии была совершенно другая атмосфера, и пережить это вместе со всеми итальянцами было бы лучшим опытом в жизни! Но, к сожалению, мы были во Франции. Тем не менее мы все смотрели тот матч по телевизору.

Когда Италия победила, мы выбежали на улицу, кричали «Да!!!». Мы прыгали, пели… это был очень классный момент», — рассказал фигурист.

Также трехкратный чемпион Италии назвал самый страшный момент в матче.

«Во время серии пенальти мы жутко перепугались, потому что Италия промахнулась первой. Но зато потом мы были так счастливы, когда победили! Это очень значимая победа для нас. Мне кажется, Италия сильно выросла в футбольном плане», — подытожил Грассль.

Ранее фигурист возмутился свистом английских фанатов во время гимна Италии в финале Евро.