Защитник сборной Италии заявил, что его разозлили английские фанаты

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о поведении фанатов национальной команды Англии во время финального матча Евро-2020, передает Sportface.it.

«Они освистали наш гимн, пели, что вернут Кубок домой. Это не подарило мне и Кьеллини ничего, кроме усилившейся злости. Это стало огромной мотивацией для нас. Это личное удовлетворение для нас с Джорджо, нас не всегда хвалили так, как мы заслуживали», — сказал Бонуччи.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы, а англичане впервые сыграли в финале.

Ранее мэр Лондона Садик Хан осудил расистские сообщения в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020 против Италии.