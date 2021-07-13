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Мэр Лондона осудил расистские сообщения в адрес игроков сборной Англии

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Reuters

Мэр Лондона Садик Хан осудил расистские сообщения в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020 против Италии.

«Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Виновные в отвратительных оскорблениях в интернете, должны быть привлечены к ответственности. Владельцы социальных сетей должны немедленно принять меры, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть», — написал Хан в Twitter.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы, а англичане впервые сыграли в финале.

Ранее футболист каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями от финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.

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