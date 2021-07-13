Посольство Италии в Москве отпраздновало победу сборной в финале Евро-2020

Посольство Италии в Москве отпраздновало победу своей сборной в финальном матче Евро-2020 против сборной Англии. Видео доступно на сайте «Чемпионат.com» .

На территории посольства был организован просмотр игры на большом экране.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Национальная команда Англии никогда не выигрывала Евро. Итальянцы являются двукратными чемпионами Европы. Также Италия играла в 2000 и 2012 годах в финалах, где уступила Франции и Испании соответственно.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.

Ранее футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, что болельщики поддерживают его в соцсетях после финала Евро-2020 против Италии..