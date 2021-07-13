Чешский экс-игрок ЦСКА заявил, что в российском футболе существует большая проблема

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о проблеме, которая существует в российском футболе, передает Sport24.

«Я всегда говорил, что в России есть хорошие футболисты. Но есть большая проблема: российские игроки пробиваются из маленьких клубов в топы, такие как «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, останавливаются и проводят там всю карьеру. Нужно соревноваться с лучшими командами и лучшими игроками», — сказал Ярошик.

Чех выступал за армейцев с 2003 по 2004 год.

Победителем прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга, серебряные медали выиграл московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив». Следующий розыгрыш турнира начнется 23 июля матчем между «Ростовом» и московским «Динамо». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о лимите на легионеров в российском футболе.