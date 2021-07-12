Алана Мамаева заявила, что футболист пьяным звонил их дочери и говорил гадости про маму

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в общении с подписчиками в Instagram рассказала, как ведет себя футболист по отношению к детям после развода.

На вопрос : «Что происходит с Пашей?» Алана ответила следующее: «Не знаю. Превращается в Аршавина. Хотя нет, хуже. После того, как он пьяный позвонил дочери и наговорил гадостей про маму, она с ним и говорить не хочет», — написала Алана.

Также экс-супруга футболиста рассказала про то, что футболист не хочет платить алименты на своего ребенка.

«Вот это отдельная статья должна выйти. Его адвокат Л. Петрик вышла к моему адвокату с предложением «в мирном порядке на алименты в 150 тысяч рублей». Или судиться и получить прожиточный минимум в 12 тысяч, так как у футболистов не постоянные контракты. Никогда не замечала у него такой дикой жадности. Сейчас он заставляет меня присылать ему «читабельные» чеки за продукты. А крайний случай — прислала два разных чека. Ответ: «Мои дети столько не едят», — написала Мамаева.

Напомним, в марте 2021 года Павел и Алана были разведены после информации об измене Мамаева во время сборов с «Ростовом» в Марбелье. Помимо общей с Павлом дочери Алисы, у Аланы есть сын Алекс от первого брака.

Как заявила адвокат Мамаевой Валентина Перебякина сразу после окончания процесса, сторонам удалось мирным путем решить вопрос о разделении совместно нажитого имущества и выплаты алиментов.

Позже Мамаева возмущалась из-за того, что Павел отказался усыновлять ее сына от первого брака.